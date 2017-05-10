СМИ назвали "агентом СБУ" одну из организаторов "референдума" в Донецке

Проживающую в РФ уроженку города Мариуполь Татьяну Мармазову, которую российская власть планировала депортировать из страны, заподозрили в причастности к СБУ. Об этом сообщает издание Голос правды.

Ссылаясь на инсайдерскую информацию СБУ, издание отмечает, что Мармазова решила "содействовать СБУ в решении возложенных на неё заданий в сфере госбезопасности".

"Мармазова отметила, что готова делать публичные заявления в СМИ, в т.ч. и на центральных каналах, которые дискредитируют деятельность ДНР", - говорится в заявлении.

Также, по информации издания, Мармазова выразила готовность помогать в пиаре Петра Порошенко и формировании общественного мнения на неподконтрольной властям территории Донбасса.

"Мармазова занималась сбором информации на неподконтрольной территории Донбасса и передавала ее СБУ. В документах Службы безопасности Украины женщину называют "оперативным источником", – пишетиздание.

Татьяну Мармазову называют одним из организаторов референдума на Донбассе в 2014 году. Ее муж Руслан Мармазов - спортивный журналист, экс-пресс-секретарь футбольного клуба Шахтера, активно критиковавший украинскую власть.

Известно также, что в мае 2017 года Татьяну Мармазову решили депортировать из РФ. По последним данным, решение о депортации отменено.



Источник: korrespondent.net