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05. 10. 2017

Украинцев предупредили о шквалистом ветре

В Украине в пятницу, 6 октября, ожидается усиление скорости ветра местами до 30 м/с. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что 6 октября в Украине ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с, ночью в западных областях – до 25-30 м/с, в южной части и восточных областях – 15-20 м/с.

Также в Украине прогнозируют дожди. Не будет их лишь в южной части страны.

Температура в западных и северных областях ночью составит 5-10 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла. В центральных и восточных областях днем будет 15-19 градусов тепла, в южной части днем – до 18-23 градусов тепла. 

В Киеве 6 октября ночью и утром будет дождь, днем без осадков. Ожидается усиление западного ветра до 19-24 м/с. Температура днем составит 12-14 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в октябре в Украине ожидается снег.

Источник: korrespondent.net

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