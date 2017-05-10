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05. 10. 2017

Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе

Верховная Рада Украина в четверг, 5 октября, закрыла заседание, так и не рассмотрев полностью законопроект №7163 Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Так, председатель ВРУ Андрей Парубий сообщил о закрытии заседания парламента.

"Мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание яобъявляю закрытым. Я уверен, что закон о признании России агрессором мы примем", – сказал он.

Также он отметил, что пункты, которые ссылаются на Минские соглашения, из законопроекта №7163 исключат.

Напомним, в ходе рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций Самопомич и Батькивщина заблокировали президиум парламента. Учитывая это, Парубий объявил перерыв в работе парламента.

Закон о Донбассе: главные положения

Источник: korrespondent.net

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