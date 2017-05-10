На Кировоградщине боец АТО покончил с собой

В Кировоградской области демобилизированный участник АТО повесился после визита в райотдел полиции. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что мужчину обвинили в избиении собственной жены.

Как утверждают родные, его забрали полицейские и более суток пытали, выбивая признание.

Участник АТО не стал доказывать свою невиновность и через несколько дней покончил с собой.

Информацию о пытках военного полицейскими пока не комментируют, ссылаясь на служебное расследование.

Напомним, ранее во Львовской области военный покончил с собой.

Источник: korrespondent.net