На Кировоградщине боец АТО покончил с собой

В Кировоградской области демобилизированный участник АТО повесился после визита в райотдел полиции. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Отмечается, что мужчину обвинили в избиении собственной жены.
Как утверждают родные, его забрали полицейские и более суток пытали, выбивая признание.
Участник АТО не стал доказывать свою невиновность и через несколько дней покончил с собой.
Информацию о пытках военного полицейскими пока не комментируют, ссылаясь на служебное расследование.
Напомним, ранее во Львовской области военный покончил с собой.
Источник: korrespondent.net