Экс-командиру Беркута сообщили о подозрении за разгон Майдана

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении прежнему командиру взвода № 2 оперативной роты № 4 подразделения милиции особого назначения Беркут по делу о разгоне студенческого Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время экс-командир взвода является командиром взвода полка полиции особого назначения №1 Главного управления Нацполиции Украины в Киеве. Его подозревают в превышении власти и служебных полномочий, совершенных группой лиц, которое сопровождались насилием с применением специальных средств, а также незаконном препятствовании проведению собраний, митингов.

Также в рамках этого дела подозрение объявили бывшему милиционеру 1 отделение взвода № 2 оперативной роты № 1 Беркута. Он подозревается в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и незаконном препятствовании организации и проведению собраний.

Напомним, ранее Шевченковский райсуд Киева отказал в аресте экс-беркутовцев за разгон студенческого Майдана.

Источник: korrespondent.net