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05. 10. 2017

Порошенко прибыл в Раду и собрал фракцию БПП

Президент Петр Порошенко приехал в Верховную Раду и проводит заседание фракции БПП. Об этом передает УНН.

Как сообщил заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, во время встречи планируется обсуждение ситуации, произошедшей в парламенте на вечернем заседании, когда из-за блокирования трибуны рядом депутатских фракций парламентарии не смогли принять президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Помимо БПП, заседание фракции решили провести и партийцы "Народного фронта".

Напомним, Верховная Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе

В ходе рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций Самопомич и Батькивщина заблокировали президиум парламента. Учитывая это, Парубий объявил перерыв в работе парламента.

Источник: korrespondent.net

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