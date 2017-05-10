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05. 10. 2017

ОБСЕ зафиксировала вблизи Донецка надводную ракетную систему

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали недалеко от Донецка надводную ракетную систему 9K33 Osa. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. 

Так, СММ увидела надводную ракетную систему 9K33 Osa около Бахмута.

Кроме этого, на оккупированной территории наблюдатели обнаружили три самоходные гаубицы и 15 танков недалеко от села Терновое, также в Мануиловке были найдены 11 танков. 

Напомним, ранее в отчете ОБСЕ говорилось о том, что военные ВСУ убили мирного жителя в Счастье.

Источник: korrespondent.net

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