ОБСЕ зафиксировала вблизи Донецка надводную ракетную систему

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали недалеко от Донецка надводную ракетную систему 9K33 Osa. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

Так, СММ увидела надводную ракетную систему 9K33 Osa около Бахмута.

Кроме этого, на оккупированной территории наблюдатели обнаружили три самоходные гаубицы и 15 танков недалеко от села Терновое, также в Мануиловке были найдены 11 танков.

Напомним, ранее в отчете ОБСЕ говорилось о том, что военные ВСУ убили мирного жителя в Счастье.

Источник: korrespondent.net