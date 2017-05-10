В ДНР заявили о переходе на свою сторону "шифровальщика СБУ"

В Донецке в четверг, 5 октября, провели пресс-конференцию, на которой объявили о переходе на сторону ДНР "шифровальщика СБУ". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Мужчина, назвавшийся "шифровальщиком СБУ подполковником Романом Лабусовым", рассказал, что он перешел на сторону ДНР, чтобы "вскрыть преступную деятельность правящей верхушки Украины". Также он рассказал о прессинге со стороны сослуживцев из-за того, что родом с Донбасса.

"Родом я из Донецка, девятнадцать лет служил в СБУ. Из-за того, что выходец с Донбасса, другие силовики всегда относились ко мне с подозрением, снимали с руководящих должностей", – рассказал он.

Кроме этого, мужчина раскритиковал присягу ВСУ, а также сообщил, что располагает некими "секретными документами", которые "вскоре будут обнародованы".

Официальных комментариев со стороны СБУ пока нет.

Напомним, ранее СБУ подсчитала перешедших на сторону России силовиков.

Источник: korrespondent.net