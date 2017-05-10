Президент Болгарии выступил за снятие санкций с РФ

Президент Болгарии Румен Радев выступил за отмену санкций против России, что были введены Европейским Союзом из-за аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Польское радио.

Отмечается, что такое заявление президент Болгарии сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, антироссийские санкции проявили неэффективность в решении проблемы на востоке Украины. Также он назвал их бесполезными. В то же время он призвал искать другие пути для достижения мира.

"По поводу санкций, если учесть экономические вопросы, то санкции им вредят. Если бы вы спросили болгарский бизнес об этом деле, то получили бы отрицательный ответ. Санкции не могут продолжаться бесконечно", – сказал Радев.

Напомним, ранее за отмену санкций против РФ выступил премьер Болгарии.

Источник: korrespondent.net