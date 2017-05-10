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05. 10. 2017

Суд Испании запретил объявлять Каталонии о независимости

Конституционный суд Испании в четверг, 5 октября, временно запретил парламенту Каталонии проводить заседание, на котором было запланировано рассмотреть вопрос провозглашения независимости региона.

Отмечается, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон обвинил Европейский Союз в недостаточно жесткой критике действий испанской полиции против жителей Каталонии, которые приняли участие в несанкционированном властями в Мадриде референдуме о независимости 1 октября.

"Меня огорчает, что ЕС не подвергает более резкой критике действия полиции. Нарушены основные свободы европейских граждан, но ЕС не реагирует. Если бы то же самое произошло бы в Турции, Польше или Венгрии, это вызвало бы огромное возмущение", – заявил он.

Ранее Пучдемон неоднократно призывал ЕС стать посредником в переговорах между центральным испанским и каталонским правительствами, но в ЕС считают это исключительно внутренним делом Испании.

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. Референдум проходил при жестком противостоянии полиции и нацгвардии Испании с одной стороны и сторонников независимости Каталонии с другой.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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