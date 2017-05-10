Законы для Донбасса. Из-за чего рассорилась Рада

Верховная Рада сегодня должна была проголосовать за два законопроекта, которые касаются реинтеграции Донбасса, но так и не смогла этого сделать.

Законопроекты разрабатывались еще с лета, а вот принять их, власть почему-то собиралась в сжатые сроки.

Только вчера проекты подал в парламент президент, а уже сегодня по сокращенной процедуре за них собирались голосовать в зале. Однако из-за блокирования трибуны и президиума парламента этого не произошло.

Корреспондент.netпроанализировал содержание законов.

Главная проблема – Минск

Парламент должен был рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

В законопроекте о реинтеграции была норма о том, что выполнение безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и Комплекса мер от 12 февраля 2015 года являются приоритетным при осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины.

Эта норма и вызвала больше всего споров. Противники закона утверждают, что таким образом Украина признает боевиков, которые подписывали Минский протокол и сделает соглашение, которое пока никем не исполняется, частью украинского законодательства. Все эта сопровождалось пафосными речами, о том, что принятие закона в таком виде – это вторые Харьковские соглашения и Будапештский меморандум. То есть удар по суверенитету страны.

Фракция Народный Фронт выступила за изъятие норм о Минске из проекта закона. Но к моменту, когда это предложение зачитывал председатель фракции НФ Максим Бурбак, оппозиционно настроенные депутаты из фракции Самопомич и внефракционные уже прорвались в президиум парламента, и остановили заседание.

После совещания председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил заседание Рады закрытым.



"Мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание я объявляю закрытым. Я уверен, что закон о признании России агрессором мы примем", - сказал он.

Парубий подчеркнул, что для достижения компромисса лидеры фракций договорились об изъятии из законопроекта всех пунктов, которые касаются Минских соглашений. Он настаивает, что это была согласованная позиция. Поэтому спикеру непонятно, зачем отдельные депутаты блокируют президиум.

Также под здание парламента стянулись националистические силы, которые заявили о своей готовности штурмовать Раду, в случае принятия законов в первоначальном виде.

Россия – официальный агрессор

Также в законопроекте впервые отмечается, что агрессором в Донбассе является Российская Федерация, которая в нарушение международных соглашений инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине.

В документе сказано, что Россия осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя свои регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и другие военные формирования, подчиненные и направляемые ими российскими советниками и инструкторами. Кроме того, Россия использует сосланые, созданные, управляемые, контролируемые и поддерживаемые, в том числе финансово, вооруженные банды и группы, иррегулярные силы и наемников.

В законопроекте указано, что временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав.

Сторонники законопроекта, ссылаясь на эту норму, утверждают, что оппозиция сорвала принятия антироссийского закона.

Секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов и вовсе назвал депутатов, которые заблокировали президиум парламента в четверг, российской агентурой.

"К большому сожалению, российская агентура, которая работает в парламенте, блокировкой президиума Верховного Совета сорвала заседание, и Верховная Рада не смогла принять закон, который определял Россию страной агрессором", – возмутился он.

По его мнению, депутатам, которые блокировали президиум "нет оправдания".

"Можно спекулировать, делать популистские призывы, но ничем нельзя оправдать отказ голосовать за закон, который признает Россию агрессором", - добавил секретарь СНБО.

Ради принятия закона в парламент приехал даже президент Петр Порошенко. Глава государство провел заседание фракции БПП.

Новый штаб

Согласно закону руководство Вооруженными силами Украины и другими формированиями на Донбассе осуществляет Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

Им могут привлекаться для отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской СБУ, Служба внешней разведки Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба, Управление государственной охраны, Министерство внутренних дел Украины, Нацполиция.

Чем угрожает проект в таком виде?

“Если посмотреть на сами договоренности, можно увидеть: есть вещи, которые уже выполнены, которые желательно выполнить и которые выполнять опасно. Срок их выполнения по каждой из частей частично истек, частично наполовину, а частично – на перспективу. А что теперь мы делаем? Те проблемы, на которые уже дали ответы вчера, снова выносим на повестку дня. Например, внесение изменений в Конституцию. Но уже во всем мире поняли, что это вещи недопустимы, не может группа людей или регион диктовать волю всему суверену. Есть много вещей, которые таким образом легитимируются”, - комментирует законопроект о реинтеграции бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

По его мнению, это не закон о реинтеграции, это определенный набор норм, которые не отвечают на большинство существующих вопросов.

Противники проекта указывают, что в нем не показаны хронологические рамки развития ситуации, не определена дата начала российской оккупации.

Также в нем ничего не говорится об аннексии Крыма.

Источник: korrespondent.net