Давно уволен. СБУ отрицает переход сотрудника на сторону сепаратистов

Служба безопасности Украины опровергает информацию о переходе своего действующего сотрудника с доступом к секретной информации на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в четверг, 5 октября, говорится в сообщении пресс-центра СБУ на " rel="nofollow" target="_blank">странице в соцсети Facebook.

Так, СБУ заявляет, что информация российских и сепаратистских СМИ о переходе сотрудника спецслужбы на сторону ДНР не соответствует действительности.

По данным ведомства, бывший офицер СБУ действительно еще в июле 2016 года не вернулся на службу с планового отпуска. Позже было установлено, что во время отдыха, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он частным транспортом выехал на территорию Крыма.

"Доступа к документам, которые содержат государственную тайну, и возможности их копирования злоумышленник по своим должностным обязанностям не имел", – говорится в сообщении.

По данному факту больше года назад было открыто уголовное дело.

Напомним, СМИ ДНР сообщили о переходе на сторону ДНР "шифровальщика СБУ".

Источник: korrespondent.net