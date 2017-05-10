Мэра Николаева Сенкевича отправили в отставку

Депутаты городского совета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Александра Сенкевича. Об этом в четверг, 5 октября, сообщают Новости N.

Отмечается, что проект решения о досрочном прекращении полномочий Сенкевича был внесен его однопартийцем.

На сессии 5 октября мэр Сенкевич выступил с отчетом, который подвергся уничтожающей критике большинства депутатов. В поддержку мэра выступил только депутат от фракции Оппозиционный блок Анатолий Дюмин.

В итоге работа Сенкевича и возглавляемых им исполнительных органов власти за два года была признана неудовлетворительной. После этого депутаты перешли к вопросу о досрочном прекращении полномочий городского головы.

Исполнять обязанности городского головы Николаева будет секретарь городского совета Татьяна Казакова.

Напомним, ранее Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупционном нарушении.

Источник: korrespondent.net