На Авакова хотели напасть с помощью квадрокоптера – Аброськин

Заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что участники банды Торпеда собирались совершить покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он сообщил в телеэфире Прямого.

По его словам, во время обысков в помещениях членов банды нашли доказательства, свидетельствующие об их плане покушения на Авакова.

Аброськин сообщил, что участники Торпеды во время беседы сообщили, что готовят покушение на министра внутренних дел непосредственно по адресу его проживания.

"Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение", – сказал Аброськин.

По его словам, обычно для этого используют гранаты. Но участники Торпеды не исключали применение квадрокоптера.

"Обычно это взрывные средства –- гранаты. На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптера и другой летальной техники для сброса взрывчатого вещества – гранаты и др. по адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", – добавил Аброськин.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что предотвратили покушение на Авакова и ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове.

Источник: korrespondent.net