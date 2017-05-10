НАПК не смогло конфисковать у Свободы 2,3 млн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не смогло конфисковать у ВО Свобода в судебном порядке более 2,3 млн грн взносов, полученных партией с нарушением закона. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что причиной этому стало истечение сроков наложения административного взыскания.

Так, Дарницкий райсуд Киева на своем заседании 5 октября признал главного бухгалтера Свободы виновным в нарушении порядка получения взноса в поддержку политсилы по ст. 212-15 КУоАП.

В то же время суд постановил дело в связи с истечением сроков наложения административного взыскания (законодательством для этого предусмотрено три месяца).

В НАПК напомнили, что материалы по данному делу были получены судом 29 июня 2017 года. С тех пор было назначено пять судебных заседаний, которые неоднократно переносились из-за неявки главного бухгалтера Свободы.

"Вследствие этого не будет конфискована в государственный бюджет сумма внесенных с нарушением средств – 2 330 900 гривень", – сказали в агентстве.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК инициировало административное производство о нарушениях в финансировании ВО Свобода на более чем 2 миллиона гривен.

Источник: korrespondent.net