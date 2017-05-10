Волна "минирований" в России: ФСБ вычислила злоумышленников

Федеральная служба безопасности России установила личности лжеминеров, которые стоят за волной "минирования" зданий и объектов инфраструктуры по всей стране. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на директора ФСБ России Александра Бортникова.

По его словам, лжеминерами оказались четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории РФ.

"Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем", – сказал Бортников.

Он отметил, что звонки осуществлялись с территории другого государства. Какого именно – не уточнил.

Бортников добавил, что, предварительно, ложное минирование в 50 субъектах РФ в сентябре нанесло экономический ущерб на 300 млн рублей (свыше 5 млн долларов).

Напомним, в разных городах России с 10 сентября происходят массовые эвакуации людей из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. При этом некоторые СМИ сообщали, что пранкер "Лексус" обвинил Украину в телефонной атаке на Россию.

Источник: korrespondent.net