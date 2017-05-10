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05. 10. 2017

На Каховском водохранилище утонула баржа с нефтью

В Херсонской области, в акватории Каховского водохранилища, в четверг, 5 октября, утонула самоходная баржа Александр Житник, из которой в воду вылились нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и регуляции рыболовства в Херсонской области.

Отмечается, что ЧП произошло в 6 часов утра на акватории Каховского водохранилища между с. Каиры и с. Васильевка Херсонской области.

В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов – длина пятна составляет 6 километров, ширина – 50-100 метров. Оно двигается в направлении к пгт Великая Лепетиха Херсонской области.

По информации ведомства, специалистами Херсонрыбохраны осуществляется мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища.

Напомним, ранее в Запорожье тонула баржа со щебнем.

Источник: korrespondent.net

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