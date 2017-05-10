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05. 10. 2017

Матч Украина-Хорватия будут охранять 3,5 тыс. копов

Правопорядок во время проведения футбольного матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии будут обеспечивать около 3,5 тысяч правоохранителей и военных. Об этом сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь напервого заместителя главы МВД Сергея Ярового.

По его словам, среди 3,5 правоохранителей будут 1,5 военных Нацгвардии. 

Как известно, матч состоится в понедельник, 9 октября, на стадионе Олимпийский.

Напомним, ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов между Шахтером и Наполи, который состоялся на стадионе в Харькове, охраняли 2200 правоохранителей.

Источник: korrespondent.net

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