Матч Украина-Хорватия будут охранять 3,5 тыс. копов

Правопорядок во время проведения футбольного матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии будут обеспечивать около 3,5 тысяч правоохранителей и военных. Об этом сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь напервого заместителя главы МВД Сергея Ярового.

По его словам, среди 3,5 правоохранителей будут 1,5 военных Нацгвардии.

Как известно, матч состоится в понедельник, 9 октября, на стадионе Олимпийский.

Напомним, ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов между Шахтером и Наполи, который состоялся на стадионе в Харькове, охраняли 2200 правоохранителей.

Источник: korrespondent.net