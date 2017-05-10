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05. 10. 2017

Боевики ИГИЛ казнили пленных российских военных – депутат "Госдумы"

Боевики Исламского государства казнили обоих российских солдат, попавших к ним в плен в Сирии. Об этом сообщил депутат нелегитимной Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

По его словам, пленных Романа Заболотного и Григория Цуркану убили из-за того, что они отказались на камеру "отречься от веры православной и родины, принять ислам и вступить в "ИГ".

Источника этой информации депутат не уточнил, но заверяет, что это правда на 99%. 

Напомним, ранее ИГ распространило видео, на котором присутствуют взятые в плен российские солдаты. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области.

В Минобороны РФ отрицают эту информацию.

Вскоре в России опознали пленного с видеозаписи ИГИЛ, которым оказался Григорий Цурканов.

Источник: korrespondent.net

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