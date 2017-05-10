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05. 10. 2017

На Днепропетровщине задержали грузовик с боеприпасами

На стационарном посту в районе с. Николаевка Днепропетровской области в четверг, 5 октября, сотрудники патрульной полиции Павлограда и оперативники СБУ задержали КамАЗ с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в кузове грузовика правоохранители обнаружили ящики с большим количеством патронов и гранат с запалами.

Никаких документов на опасный груз водитель предъявить не смог.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа.

Cмотрите фотогалерею: На Днепропетровщине задержали грузовик с боеприпасами

Напомним, ранее у жителя Киева нашли целый арсенал оружия.

Источник: korrespondent.net

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