В Германии ураган унес жизни как минимум семи человек

На севере и востоке Германии ураган Ксавьер унес жизни как минимум семи человек. Все они погибли из-за падения веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.

Так, в федеральной земле Бранденбург погибли в общей сложности четыре человека. Еще одна женщина погибла в Гамбурге, а вблизи города Шверин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания погиб водитель грузовика. Жизнь еще одного человека непогода унесла в Берлине.

В некоторых регионах страны скорость ветра достигала почти 180 километров в час. Многие люди нуждаются в помощи. Только в течение двух часов спасатели в Гамбурге получили более 700 вызовов, их количество в течение дня продолжала расти.

Кроме того, в Гамбурге частично, а в Берлине полностью не работает наземный общественный транспорт. В столице Германии введено чрезвычайное положение.

Из-за непогоды тысячи людей были проблемы с тем, чтобы добраться домой с работы или школы. Немецкая железная дорога Deutsche Bahn отменила поезда в некоторых федеральных землях, а также на ветках скоростного сообщения Берлин-Гамбург и Берлин-Ганновер. Шторм также повлиял на режим работы ряда аэропортов.

Как сообщал Корреспондент.net, недавний ураган в Закарпатье нанес убытки в 76 млн гривен лесным хозяйствам региона. Деревья в Тячевском и Раховском районах были повалены на площади 1048 га.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net