Муженко рассказал, какое оружие Киев ждет от США

Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Все необходимые переговоры завершены, теперь решение зависит от Вашингтона. Об этом рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко, передает 112.ua.

По его словам, Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы РЭБ.

Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.

На вопрос, что может помешать получить такую ​​помощь от США, Муженко отметил, что некоторые трактуют, что взрывы складов в Калиновке направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружений из США.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в сентябре Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год, в котором предусмотрено выделение 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.

Согласно информации президента Петра Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера.

В августе журналист Юрий Бутусов сообщил, что летальное оружие США уже в Украине. В частности, были закуплены гранатометы и снайперские винтовки, которые поступили на вооружение в полк и Азов и бригады быстрого реагирования.

Источник: korrespondent.net