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06. 10. 2017

Бомбардировщики B-52 прослужат США еще 23 года

В США решили модернизировать основные стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, принятые на вооружение в 1955 году, сообщает National Interest.

На вооружении ВВС США остаются 76 B-52 (18 из них в резерве). Самолеты оснастят цифровыми каналами связи, новыми дисплеями, авионикой, также они смогут нести больше вооружения.

После окончания модернизации бомбардировщики смогут оставаться на вооружении до 2040 года, то есть 85 лет.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее военные США улучшили вооружение бомбардировщика B-52, установив на него новую систему сброса вооружения карусельного типа. Благодаря ей была увеличена вместимость высокоточного оружия по меньшей мере на 50%.

Напомним, B-52 способен нести на борту более 30 тонн бомб, крылатых ракет и других боеприпасов на расстояние более 14 тысяч километров.

В США у стратегического B-52 отвалился двигатель в полете

Источник: korrespondent.net

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