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06. 10. 2017

В России на НПЗ сгорели четверо рабочих

В России возбуждено уголовное дело по факту пожара на территории нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтьоргсинтез, в результате которого погибли четверо рабочих.

Площадь пожара составила 900 кв. м, его тушили около двух часов.

Как сообщает региональное управление Следкома РФ, 5 октября при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории предприятия произошло возгорание на площади 900 кв. м.

"В результате пожара погибли четверо рабочих субподрядной организации ООО Комплексмонтаж. Предварительно, они выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и следователи-криминалисты продолжают работать на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее при пожаре на нефтескважине в Ханты-Мансийском автономном округе РФ пострадали восемь граждан Украины, которые работали вахтовым методом.

В России во время пожара погибла семья из девяти человек

Источник: korrespondent.net

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