Генштаб назвал цену силового освобождения Донбасса

Вооруженные силы Украины при попытке осуществления силового варианта освобождения Донбасса за десять дней потеряют до 12 тысяч человек. Такие цифры озвучил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает РБК-Украина.

По его словам, надо быть готовым к огромным потерям в случае силового возврата Донбасса. Муженко подчеркнул, что в течение десятидневной операции с применением авиации украинская армия может потерять 10-12 тысяч военных, в том числе 3 тысячи человек погибшими.

Кроме того, начальник Генштаба полагает, что в таком случае потери мирного населения будут еще большими. По его словам, опыт проведения антитеррористической операции показывает, что на 2,3 тысячи погибших военных приходится 10 тысяч погибших мирных жителей.

При этом Муженко считает, что у ВСУ достаточно сил для адекватной реакции на возможные провокации российской армии по всей украино-российской границе.

Как сообщал Корреспондент.net, с начала конфликта на востоке Украины (апрель 2014 года) погибли почти 3 тысячи украинских военных, ранения получили около 10 тысяч.

Общие потери на Донбассе составляют почти 35 тысяч человек. За время боевых действий с обеих сторон конфликта погибли 10 225 человек, 24 541 – получили ранения. Такие данные озвучили в ООН.

Источник: korrespondent.net