Лента RSS
Подписаться на ленту
06 октября 2017, пятница, 02:22
+12°C
Завтра +11°C
+12°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
06. 10. 2017

Минобороны РФ: Под контролем ИГИЛ менее 10% территории Сирии

На сегодняшний день террористическая группировка Исламское государство контролирует менее десятой части территории Сирии.

Такие данные озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

"С момента вступления 30.09.2015 в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная халифату территория сократилась до менее 10%", – сказал генерал.

Он отметил, что после двух лет борьбы с ИГИЛ международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года, около 90% территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем исламистов.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Россия заявила об уничтожении тысяч боевиков ИГИЛ. Среди убитых террористов якобы более 400 экстремистов из России и стран СНГ.

В свою очередь боевики ИГИЛ захватили в плен двух российских военных. Накануне появилась информация о том, что оба россиянина казнены за отказ принять ислам. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.