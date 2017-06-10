Минобороны РФ: Под контролем ИГИЛ менее 10% территории Сирии

На сегодняшний день террористическая группировка Исламское государство контролирует менее десятой части территории Сирии.
Такие данные озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Интерфакс.
"С момента вступления 30.09.2015 в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная халифату территория сократилась до менее 10%", – сказал генерал.
Он отметил, что после двух лет борьбы с ИГИЛ международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года, около 90% территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем исламистов.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Россия заявила об уничтожении тысяч боевиков ИГИЛ. Среди убитых террористов якобы более 400 экстремистов из России и стран СНГ.
В свою очередь боевики ИГИЛ захватили в плен двух российских военных. Накануне появилась информация о том, что оба россиянина казнены за отказ принять ислам.
Источник: korrespondent.net