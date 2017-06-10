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06. 10. 2017

Пенс: США вернут своих астронавтов на Луну

США больше никогда не позволят себе отставание в гонке за космос. Америка вернется на Луну и создаст базу для освоения Марса. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс Пенс во время выступления на заседании Национального космического совета в Смитсоновском национальном музее по авиации и космонавтике в Шантильи (штат Вирджиния), передает Радио Свобода.

Пенс напомнил, что пока США еще полагаются на Россию в отправке астронавтов на МКС, каждая из которых стоит более 76 млн долларов за одно место. Но, по его словам, "как и в случае с Спутником шесть десятилетий назад, Америка больше никогда не позволит себе отставание в гонке за космос".

Вице-президент определил цели Национального совета по космосу. По его словам, президент Дональд Трамп поручил заложить основу для поддержания постоянного коммерческого присутствия людей на околоземной орбите.

"Оттуда мы обратим наше внимание на наших небесных соседей. Мы вернем американских астронавтов на Луну – не только оставить следы и флаги, но и построим фундамент, который нам нужен для отправки американцев на Марс и на другие планеты", – заявил Пенс.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее NASA завершило отбор кандидатов для подготовки полетов на Марс. В отобранную группу вошли 12 человек – пять женщин и семь мужчин.

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Источник: korrespondent.net

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