СМИ: Российские хакеры похитили данные АНБ

Российским хакерам удалось в 2015 году похитить секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"В похищенных данных содержались детали относительно того, как АНБ США проникает в компьютерные сети, находящиеся за границей, компьютерные коды, используемые для подобного шпионажа, а также способы защиты сетей внутри самих США", – пишет газета.

Издание утверждает, что хакерский взлом был осуществлен еще в 2015 году, однако о нем стало известно лишь весной прошлого года.

Утверждается, что хакеры смогли добыть данные через программное обеспечение – антивирусные программы от компании Лаборатория Касперского, которое было установлено на компьютерах подрядчика АНБ.

При этом издание подчеркивает, что российские власти могли воспользоваться якобы полученной российскими хакерами информацией для улучшения защиты собственных компьютерных сетей.

The Wall Street Journal отмечает, что в Лаборатории Касперского опровергли информацию о причастности к предполагаемому кибервзлому, назвав его "еще одним примером ложных обвинений". В АНБ пока отказались от комментариев по поводу возможной кражи данных российскими хакерами.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Россия получила код системы ArcSight, которая лежит в основе киберзащиты большинства подразделений армии США. Доступ к системе предоставила компания Hewlett Packard Enterprise, которая ее разработала.

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Источник: korrespondent.net