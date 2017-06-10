НАПК нашло 85 способов усовершенствовать проверку е-деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) с помощью экспертов Программы Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) провело анализ бизнес-процессов полной проверки е-деклараций и подготовило отчет с 85 рекомендациями по их усовершенствованию.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"По результатам проведенного анализа подготовлен отчет, в котором указываются проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе проведения полной проверки е-деклараций и предоставлено 85 рекомендаций по их устранению или усовершенствованию процесса проверки", – говорится в сообщении.

В рекомендациях указано, что НАПК хочет получить доступ к государственным реестрам и базам данных, необходимым для проведения проверок и совершенствования порядка проведения полной проверки деклараций.

Для примера указано Румынское агентство по вопросам добропорядочности (АNI), которое обладает доступом ко всем необходимым базам данных и ежегодно проводит около 4 тысяч проверок деклараций. Будучи в таких же условиях, НАПК сможет обрабатывать в несколько раз больше деклараций. Сейчас агентство имеет доступ только к 11 из 23 необходимых реестров и баз данных.

Также сообщается, что эксперты EUACI подчеркивают необходимость введения обязательной формулы вычисления необоснованного состояния и незаконного обогащения как обязывающей установки для всех заинтересованных сторон процесса полной проверки деклараций, расследования, производства и судебного рассмотрения дел о незаконном обогащении.

"Одновременно, одним из неотложных вопросов является введение электронной системы распределения дел по полной проверке деклараций и передача НАПК функций администрирования Реестра е-деклараций", – говорится в сообщении.

Кроме этого, EUACI отмечает необходимость наличия у агентства полномочий самостоятельно принимать внутренние решения относительно процедуры и методов проверки деклараций без регистрации этих решений в Министерстве юстиции.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее НАПК не смогло конфисковать у ВО Свобода 2,3 млн гривен взносов, полученных этой партией с нарушением закона.

Источник: korrespondent.net