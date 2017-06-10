В столице Мексики могут снести тысячу зданий после землетрясения

Власти Мехико могут снести до тысячи зданий из-за повреждений, полученных при землетрясении. Об этом сообщил мэр мексиканской столицы Анхель Мансера, передают РИА Новости.

"Число зданий, которые мы законсервировали (люди туда не допускаются и допущены, скорее всего, не будут), составляет от 800 до 1 тысячи", – сказал Мансера.

В общей сложности после проверки 94% строений число поврежденных зданий составляет 8,4 тысячи, однако, эти цифры не окончательные. Из них более 4,7 тысячи оценены как имеющие небольшие повреждения, средний урон причинен более чем 1,4 тысячи домов.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 млрд песо (более 2 млрд долларов).

Как сообщал Корреспондент.net, в результате мощного землетрясения в Мексике 19 сентября погибли 369 человек. Больше всего жертв зафиксировано в Мехико – 228 человек.

Источник: korrespondent.net