К США приближается новый ураган Нейт

В Карибском море зародился новый тропический шторм, получивший название Нейт. Он набирает силу урагана и уже стал причиной гибели четырех человек. Нейт направляется к американскому побережью Мексиканского залива, передает Укринформ со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

"Ожидается, что Нейт достигнет южного побережья залива в эти выходные, имея силу урагана, и угроза разрушений от мощных ветров и сильных осадков возрастает", – говорится в сообщении.

Сейчас стихия бушует в Никарагуа. Власти этой страны подтвердила гибель двух людей от стихии, еще трое, по сообщениям, пропали без вести. Кроме того, в Коста-Рике также сообщили о смерти двух человек. Наводнение, вызванная непогодой, затопило около 5 тысяч домов.

В США ураган Нейт ожидают в воскресенье, после чего, по прогнозам, он пройдет по сухопутной территории страны.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Германии ураган Ксавьер унес жизни как минимум семи человек. Все они погибли из-за падения веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто. в Берлине объявлено чрезвычайное положение.

Ураган в Закарпатье: убытки на десятки миллионов

Источник: korrespondent.net