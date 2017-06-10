На Киевщине в госсобственность вернули землю стоимостью 243 млн

Государству возвращено более 10 га леса в Обуховском районе Киевской области стоимостью почти 243 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что указанный земельный участок площадью более 10 га в соответствии с государственным актом на право собственности один гражданин продал другому. Наряду с этим установлено, что первый владелец приобрел право собственности на спорный земельный участок на основании поддельного государственного акта, который никогда не издавался Обуховским районным отделом земельных ресурсов. Указанное подтверждается уголовным производством", – говорится в сообщении.

Также в ГПУ сообщили, что данный земельный участок не мог быть отведен в частную собственность, поскольку он накладывается на земли лесного фонда Козинского лесничества ГП Киевский лесхоз и из земель госсобственности не изымался.

"Учитывая установленные нарушения, прокуратура Киевской области предъявила исковое заявление с требованием вернуть государству земли лесного фонда площадью более 10 га и стоимостью почти 243 млн гривен", – добавили в ГПУ.

Прокуратура обратилась в суд, который вынес решение истребовать в пользу государства из незаконного владения гражданина земельный участок.

Также органы регистрационной службы в Госреестре прав на недвижимое имущество отменили предыдущую регистрацию права собственности на указанный участок.

Как сообщал Корреспондент.net, бывшего чиновника Госкомзема подозревают в разворовывании земли на 26 млн гривен. Он передал в собственность граждан земли лесного фонда природного парка Голосеевский.

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Источник: korrespondent.net