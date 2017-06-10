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06. 10. 2017

Турчинов заявил о "пятой колонне" в Верховной Раде

Блокирование трибуны Верховной Рады депутатами из фракции Самопомощь и других радикально политических сил во время рассмотрения вопроса о признании России агрессором и деоккупации Донбасса – преступление против собственной страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Как только депутаты Самопомощи увидели, что в зале есть голоса для того, чтобы признать Россию агрессором, и определить стратегию деоккупации Донбасса, они бросились блокировать трибуну, сорвав принятие закона, и устроив праздник для российских политиков и СМИ", – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Он отметил, что вся ответственность за то, что Верховная Рада не смогла утвердить стратегический законопроект должна лечь на "пятую колонну" и что участникам этой провокации нет оправдания.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 октября в Верховной Раде во время обсуждение законопроекта о реинтеграции Донбасса была заблокирована трибуна депутатами партий Самопомощь, Батькивщина и Свобода. В итоге спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Источник: korrespondent.net

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