Россия возглавила рейтинг смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет

Россия находится на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Согласно исследованию, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет.

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. Исследование базируется на официальной статистике стран за 2015 год и собственной аналитике ООН, публикуется раз в два года и в следующий раз будет обнародовано в 2019 году.

Согласно данным, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, в Украине и в Беларуси этот показатель чуть ниже – 40%, на четвертом месте Молдова с 37%, на пятом – Литва с 36%.

Также в дюжину стран с самыми высокими показателями мужской смертности попали Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности зафиксирован в Исландии и Швейцарии – показатель находится на уровне 10%. Долгой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%.

По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.

Как сообщал Корреспондент.net, в Крыму после аннексии резко выросла смертность. Согласно данным оккупационных властей, за три года смертность на полуострове выросла почти на 2 тысячи человек в год.

Напомним, основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин, являются сердечно-сосудистые заболевания.

Источник: korrespondent.net