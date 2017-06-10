Стрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружием

Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) выступила против призывов некоторых американских политиков усилить контроль над оружием в связи с массовым расстрелом людей в Лас-Вегасе. Об этом говорится в заявлении на сайте ассоциации.

"После злого и бессмысленного нападения в Лас-Вегасе американский народ ищет ответы на вопрос о том, как предотвратить будущие трагедии. К сожалению, первым ответом некоторых политиков был призыв к большему контролю над оружием. Запрет доступа к оружию законопослушных американцев на основе преступного акта безумца не сделает ничего, чтобы предотвратить будущие нападения. Это факт был доказан неоднократно в странах по всему миру", – говорится в заявлении ассоциации,членами которрой являются пять миллионов человек.

Там отмечается, что NRA "по-прежнему сосредоточена на своей миссии: усилении второй поправки конституции США", которая дает разрешение на оборот оружия в стране.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь 2 октября в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля.

По последним данным, погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции.

Источник: korrespondent.net