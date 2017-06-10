СМИ: Саудовская Аравия может купить у России С-400

Саудовская Аравия может купить у России не менее четырех дивизионов системы противовоздушной обороны ПВО С-400 Триумф. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров саудовского короля Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда и президента РФ Владимира Путина в Москве.

"Саудовские военные могут приобрести не менее четырех дивизионов Триумфов (на сумму около $2 млрд)", – сообщает издание.

По словам источника, точные параметры сделки предстоит обсудить на заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое должно состояться в конце октября.

Так, в Саудовской военно-промышленной компании (SAMI) уточнили, что меморандум подразумевает частичную локализацию производства компонентов ЗРК С-400. Но российские переговорщики настаивают, что процент этой локализации должен быть небольшим, а все основные компоненты должны производиться исключительно концерном ВКО Алмаз-Антей.

В случае подписания контракта, Саудовская Аравия может стать третьим иностранным покупателем С-400. Ранее Россия подписала контракты на поставку этих систем ПВО в Китай и Турцию.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия не передаст Турции технологии по ЗРК С-400. При этом турецкая сторона уже внесла аванс за четыре дивизиона ПВО, а общая сумма сделки достигает 2,5 млрд долларов.

Источник: korrespondent.net