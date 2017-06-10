Итоги 05.10: Стычки в Раде, отставка в Николаеве

Верховная Рада не смогла принять закон о реинтеграции Донбасса

В четверг, 5 октября, Верховная Рада так и не рассмотрела законопроект №7163 Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В ходе рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций Самопомич и Батькивщина заблокировали президиум парламента.

Учитывая это, спикер Андрей Парубий сначала объявил перерыв в работе парламента, а потом и вовсе закрыл заседания парламента.

При этом он выразил уверенность, что "закон о признании России агрессором мы примем".

Сразу после провала голосования в Раду прибыл президент Порошенко и провел заседание фракции БПП.

Мэру Николаева объявлен импичмент

Депутаты городского совета Николаева провели внеочередную сессию,на которой приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Александра Сенкевича. Отметим, что проект решения был внесен одним из его однопартийцев из фракции Самопомощь.

Перед этим мэр Сенкевич выступил с отчетом, но был подвергнут уничтожающей критике. В итоге работа городского головы за два года была признана неудовлетворительной. Исполнять обязанности мэра Николаева пока будет секретарь горсовета Татьяна Казакова.

Киевсовет хочет заставить официантов говорить на украинском языке

Киевский горсовет рекомендовал учреждениям сферы обслуживания обязать сотрудников использовать в общении с клиентами украинский язык. За принятие соответствующего проекта решения в целом проголосовали 80 депутатов при минимально необходимом 61.

В проекте решения указано, что переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет. Также во всех заведениях обязательно наличие меню на государственном языке и только по требованию посетителя можно предоставить меню на любом другом языке при наличии.

В Киеве вандал разгромил памятник Небесной сотне

Уроженец Луганска приехал из Севастополя в Киев и в самом центре столицы разгромил памятник Героям Небесной сотни. Мужчину оперативно задержали и доставили в одно из райуправлений полиции.

Там он объянил, что разрушил памятник для того, чтобы закончилась война на Донбассе.

Разрушенный памятник Героям Небесной сотни. Фото: facebook.com/vitaly.chorny

"Разрушил монумент Небесной сотни, потому что после событий на Майдане началась война на Донбассе и Украина осталась без Крыма. Я сделал это специально, чтобы закончить войну на Донбассе, и чтобы прекратили убивать людей", – сказал он.

Теперь мужчине грозит три года тюрьмы, а до решения суда он будет находиться под стражей.

В Украину приедет Эрдоган

В понедельник, 9 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину для участия в очередном заседании Стратегического совета Турции и Украины. На заседании в Киеве будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы. Кроме того, Эрдоган встретится с главой Верховной Рады Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как отмечается, в ходе визита будут обсуждаться новые направления сотрудничества для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Украиной, и в этом направлении будут подписаны различные документы и протоколы.

Отдельно будет обсуждаться крымский вопрос и положение крымских татар.

Украина получила 400 млн евро для развития бизнеса

Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в размере 400 млн евро. Эти деньги будут расходоваться на развитие малого и среднего бизнеса.

Кредитование рассчитано на пять лет с возможностью дальнейшего продления срока использования кредитных ресурсов ЕИБ.

Ожидается, что эти деньги помогут диверсифицировать источники экономического роста Украины и образовать новые рабочие места, будут способствовать улучшению бизнес-климата, а также помогут отечественным бизнесменам выйти на рынок ЕС.

Для ВСУ разработали новый автомат по стандартам НАТО

В Украине презентовали автоматический карабин M4-WAC-47 сконструированный по стандартам НАТО. Он изготовлен специально для нужд украинской армии и является совместным проектом Укроборонсервиса и американской компании Aeroscraft.

Накануне оружие испытали на полигоне Нацгвардии под Киевом.

Новый автомат прошел испытания. Фото: ukroboronprom.com.ua

Согласно техническим характеристикам, карабин имеет калибр 7,62х39/40, полуавтоматический и автоматический виды огня, вес 3,4 килограмма и магазин на 30 патронов.

Источник: korrespondent.net