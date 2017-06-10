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06. 10. 2017

Полиция: Стрелок из Вегаса готовил и другие атаки

Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок, убивший на фестивале 59 человек, планировал и другие атаки. Об этом сообщает следствие, передает Associated Press.

Полиция узнала, что в августе этого года мужчина снял комнату в чикагском отеле, окна которой выходили на сцену музыкального фестиваля Lollapalooza, а в конце сентября он же арендовал номер в одном из районов Лас-Вегаса — также с видом на сцену другого фестиваля.

Источник также рассказал агентству, что следователи подозревают Пэддока в намерении подорвать автомобиль. Других деталей не сообщается.

Напомним, в ночь 2 октября в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля.

По последним данным, погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции.

Источник: korrespondent.net

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