Сводка АТО: боевики 24 раза нарушили перемирие

За прошедшие сутки сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных, потерь среди ВСУ нет. Об этом сообщает в пятницу, 6 октября, штаб АТО в Facebook.

"В конце прошедших суток, в районе проведения АТО боевики и дальше продолжали вооруженные провокации против украинской армии. Как и несколько дней подряд, основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении", - говорится в сводке.

Вечером и ночью боевики из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Майорской, Авдеевки и Опытного. Из этого же оружия они открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцево применяли БМП.

На луганском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинской армии в Лобачево. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты у Станицы Луганской, Валуйского и Крымского.

На приморском направлении под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции украинской армии у Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку от Березового, кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, боевиками также применялось вооружение БМП.

Напомним, 4 октября, подразделения сепаратистов 19 обстреливали позиции ВСУ, двое военнослужащих получили ранения.

Источник: korrespondent.net