Лента RSS
Подписаться на ленту
06 октября 2017, пятница, 08:26
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
06. 10. 2017

Сводка АТО: боевики 24 раза нарушили перемирие

За прошедшие сутки сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных, потерь среди ВСУ нет. Об этом сообщает в пятницу, 6 октября, штаб АТО в Facebook.

"В конце прошедших суток, в районе проведения АТО боевики и дальше продолжали вооруженные провокации против украинской армии. Как и несколько дней подряд, основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении", - говорится в сводке.

Вечером и ночью боевики из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Майорской, Авдеевки и Опытного. Из этого же оружия они открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцево применяли БМП.

На луганском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинской армии в Лобачево. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты у Станицы Луганской, Валуйского и Крымского.

На приморском направлении под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции украинской армии у Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку от Березового, кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, боевиками также применялось вооружение БМП.

Напомним, 4 октября, подразделения сепаратистов 19 обстреливали позиции ВСУ, двое военнослужащих получили ранения.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.