В РФ поезд протаранил автобус, погибли 19 человек

В России поезд протаранил автобус, который заглох на железнодорожных путях. Как сообщает Lenta.ru, авария произошла рано утром в пятницу, 6 октября.

По словам представителя московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елены Марковской, при столкновении погибли 19 человек, среди них – трое детей. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила, что большинство погибших граждане Узбекистана.

«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхтина.

Напомним, в районе села Новые Безрадичи Киевской области произошло ДТП с участием поезда Бердянск-Киев и автомобиля Lexus. Два человека пострадали и были госпитализированы.

Источник: korrespondent.net