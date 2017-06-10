Лента RSS
Подписаться на ленту
06 октября 2017, пятница, 08:30
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
06. 10. 2017

В РФ поезд протаранил автобус, погибли 19 человек

В России поезд протаранил автобус, который заглох на железнодорожных путях. Как сообщает Lenta.ru, авария произошла рано утром в пятницу, 6 октября.

По словам представителя московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елены Марковской, при столкновении погибли 19 человек, среди них – трое детей. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила, что большинство погибших граждане Узбекистана.

«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхтина.

Напомним, в районе села Новые Безрадичи Киевской области произошло ДТП с участием поезда Бердянск-Киев и автомобиля Lexus. Два человека пострадали и были госпитализированы.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.