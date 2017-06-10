В США казнили мужчину за убийство 34-летней давности

В США в штате Флорида за двойное убийство, совершенное в 1983 году, был казнен мужчина. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что осужденного Майкла Лэмбрикса казнили путем введения инъекции в тюрьме штата. Что характерно, мужчина так и не сознался в содеянном.

По данным агентства, Лэмбрикс направлял апелляцию в Верховный суд США, утверждая, что в отношении него собираются использовать неконституционный метод казни, однако суд апелляцию отклонил.

Напомним, в Алабаме казнили 75-летнего Томми Артура, осужденного за убийство в 1982 году мужа своей подруги.

Источник: korrespondent.net