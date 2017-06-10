Трамп собирается разорвать ядерную сделку с Ираном – СМИ

Президент США Дональд Трамп собирается разорвать международную сделку по иранской ядерной программе уже на следующей неделе. Об этом заявил сам американский президент, передает The Washington Post.

"Мы не должны позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Режим Ирана поддерживает терроризм и экспортирует насилие", - заявил Трамп.

По его словам, США должны положить конец "ядерным амбициям" Тегерана. "Они не соблюдали условия соглашения", - добавил Трамп.

Ранее Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей. Об этом он написал в своем Twitter.

Источник: korrespondent.net