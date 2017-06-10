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06. 10. 2017

Сегодня Рада вновь рассмотрит законы по Донбассу

Сегодня Верховная Рада вновь рассмотрит законопроекты Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в повестке дня парламента, опубликованной в пятницу, 6 октября.

Докладывать по президентскому законопроекту будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

В повестке дня также говорится, что депутаты рассмотрят два законопроекта, подготовленные Оксаной Сыроид и Андреем Илленко.

Напомним, 5 октября Верховная Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе

В ходе рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций Самопомич и Батькивщина заблокировали президиум парламента. Учитывая это, Парубий объявил перерыв в работе парламента.

Источник: korrespondent.net

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