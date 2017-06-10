В России завели дело на четырех украинских военных

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило еще четыре уголовных дела против военных Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.

Как отмечается, украинских военных обвиняют в РФ в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

"По данным следствия, в период с 15 по 18 сентября 2017 текущего года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины в нарушение договоренностей произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в поселке Трудовское и городе Донецке. В результате этих обстрелов четверо мирных жителей получили ранения", - заявили в Следкоме РФ.

По уголовному делу Следком проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установить все обстоятельства инцидентов и должностных лиц из числа украинских военных, причастных к ним.

Напомним, следственный комитет России возбудил дело в отношении трех украинских офицеров. Военных обвиняют в обстрелах территории и населенных пунктов, контролируемых сепаратистами ДНР.

Источник: korrespondent.net