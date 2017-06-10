Депутаты из БПП заблокировали Раду

Парламентский президиум и трибуну в Верховной Раде заблокировали депутаты из Блока Петра Порошенко, чтобы не дать другим фракциям сорвать парламентское заседание.

Как сообщают Украинские новости, у трибуны и президиума собралось около 15 депутатов.

Отмечается, что на месте первого заместителя председателя Рады расположился депутат от БПП Игорь Побер, а рядом с местом председателя находится заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.

Возле трибуны расположились, в частности, депутаты от БПП Иван Мельничук и Александр Третьяков.

Пока депутатов от Самопомощи в сессионном зале нет.

Как сообщалось, сегодня Рада вновь должна рассмотреть законы по Донбассу.

Источник: korrespondent.net