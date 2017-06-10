Украинцев предупреждают об ураганном ветре

В Украине в пятницу, 6 октября, ожидается сильный ветер, сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра 19-24 м/с, в южных и восточных областях 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

На западе и севере синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 30 м/c.

Спасатели советуют не выходить из дома, закрыть окна и держать наготове документы, свечи, лекарства и еду, а также запастись водой на несколько дней.

На улице не следует стоять под деревьями, рекламными щитами или линиями электросетей. Также не рекомендуют пережидать ураган в автомобиле.

Этой ночью непогода обрушилась на западные регионы страны: без электричества остаются 195 населенных пунктов.

Источник: korrespondent.net