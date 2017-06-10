Рада одобрила законопроект президента по Донбассу

Верховная Рада приняла за основу один из президентских законопроектов по деоккупации и регинтеграции захваченной части Донбасса. За законопроект об особенностях госполитики и обеспечения госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях №7163 без пункта 1 статьи 7, в которой упоминаются минские соглашения, проголосовали 235 депутатов, передает LIGA.net.

Как отмечается, проектом предусмотрено, что Рада одобряет решение президента об использовании ВСУ, других воинских формирований для сдерживания и отпора российской агрессии в Донецкой и Луганской областях. А также для обеспечения государственного суверенитета на временно оккупированных территориях региона.

Границы временно оккупированных территорий определяет Минобороны по представлению Генштаба. Временная оккупация является нелегитимной и не предоставляет РФ никаких территориальных прав. За государством Украина, местными органами власти, жителями Донбасса и предприятиями сохраняются права на имущество и землю приобретенные по законам Украины.

Цель государственной политики по обеспечению суверенитета в ОРДЛО - их освобождение, восстановление конституционного строя, защита прав и свобод граждан, пострадавших от российской агрессии.

Для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донбассе привлекаются ВСУ, СБУ, МВД, Нацполиция, другие формирования. Основанием для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ является 51 статья Устава ООН и законодательство Украины. Руководит ВСУ, другими формированиями, которые обеспечивают сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Перед голосованием депутаты Игорь Луценко и Юрий Левченко устроили драку возле парламентской трибуны.

Как сообщалось, сегодня Рада вновь должна рассмотреть законы по Донбассу.

5 октября Верховная Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе.

Источник: korrespondent.net