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06. 10. 2017

Киевсовет просит парламент создать зоополицию

Киевский городской совет 5 октября принял решение обратиться в Верховную Раду с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции, дополнив его пунктом о создании зоополиции. Соответствующее обращение поддержали 77 депутатов, сообщается на официальном сайте Киевсовета.

"С целью защиты домашних и бездомных животных от жестокого обращения и предупреждения приступов агрессивных животных на людей, как раз и необходимо создать зоополицию. Отмечу, что соответствующее решение подготовлено в ответ на электронную петицию, которая предлагала создать отдельную службу, защищать животных ", - заявил автор решения, депутат Константин Яловой.

Как отмечается, на сегодняшний день возможность создания подобной отдельной структуры, как зоополиция, не предусмотрена законодательством и требует регламентации нормативно-правовыми актами.

Напомним, КГГА собиралась обратиться к нардепам с аналогичной просьбой еще в прошлом году.

Источник: korrespondent.net

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