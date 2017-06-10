Возле Рады Нацкорпус подрался с полицией

У Верховной Рады произошла стычка между полицией и активистами Национального корпуса. Об этом сообщает Громадське.
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Отмечается, что в результате столкновения, полиция задержала нескольких представителей Нацкорпуса. Среди задержанных - один из руководителей партии Сергей Филимоненко.
Столкновения продолжались несколько минут, участников драки правоохранители положили на землю и вывели в окружении полиции.
Позже Филимоненко рассказал, что всех отпустили.
Как сообщалось, Рада сегодня приняла за основу один из президентских законопроектов по деоккупации и регинтеграции захваченной части Донбасса.
Источник: korrespondent.net
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