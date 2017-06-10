Парубий досрочно закрыл заседание Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента, которое должно было продлиться до 14.00.

"К сожалению, технически в зале сложно работать. Согласно ст. 51 Регламента Верховной Рады, я по техническим обстоятельствам вынужден сейчас закрыть утреннее заседание", - объявил он.

Парубий призвал нардепов не уничтожать парламент.

"Я хотел бы, чтобы мы сегодня все вместе переосмыслили то, что произошло, и не приближали больше парламент к его уничтожению. То, что сегодня происходило в зале - неприемлемо. Мы должны никому не позволить уничтожать украинский парламент", - добавил спикер.

Напомним, внефракционный народный депутат Юрий Левченко бросил сегодня, 6 ноября, дымовую шашку в сессионном зале Верховной Рады.

Перед этим, Верховная Рада, невзирая на драки в сессионном зале, приняла за основу один из президентских законопроектов по деоккупации и регинтеграции захваченной части Донбасса.

Источник: korrespondent.net